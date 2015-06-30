Порошенко рассказал о планах относительно Донбасса в интервью итальянской прокремлевской газете

Это интервью вышло в печати в Италии 30 июня, сообщает Европейская правда.

В основном разговор касался ситуации на Донбассе и российской агрессии. Издание опубликовало жесткие высказывания со стороны Порошенко о России, хотя в редакционных статьях Corriere della Sera обычно придерживается более осторожной позиции относительно критики РФ.

Вместе с тем, в ответе на вопрос Corriere Порошенко сообщил, что сейчас в парламенте обсуждается порядок проведения выборов на территориях, контролируемых пророссийскими сепаратистами.

"Россия и дальше направляет к нам войска, оружие и финансирование террористов на Донбассе на миллиард долларов.

Читайте такжеВ "ДНР" заявили, что им не нужен второй референдум относительно статуса Донбасса(Но) мы готовы к диалогу. Наш парламент обсуждает специальный закон о проведении местных выборов в этих регионах", - заявил Порошенко.

Как сообщала Европейская правда, ранее представители ЕС в ходе консультаций на высоком уровне склоняли Украину к предоставлению особого статуса, зафиксированного в Конституции, для отдельных районов Донецкой и Луганской областей, до того, как будут выполнены пункты Минских договоренностей о прекращении огня и проведении выборов.

Однако позднее пресс-секретарь Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майа Косьянчич опровергла информацию о якобы существовании таких требований.

Порошенко в интервью Corriere della Sera отметил также, что Украина готова тратиться на восстановление Донбасса.

"Мы готовы восстанавливать разрушенные города и села, мы готовы оживить банковскую систему. Но мы точно не можем это сделать, пока бандиты, вооруженные "Калашниковыми", блокируют наши гуманитарные грузы, воруют деньги, которые мы доставляем (в местные отделения банков), а дальше – используют их для финансирования нападений на Харьков, Одессу, и другие города", - заявил также украинский президент.

Как сообщалось, 6 июня в Corriere della Sera публиковалось интервью Владимира Путина, которое вызвало критику в адрес издания, поскольку вопросы журналистов в адрес российского лидера граничили с лестью.