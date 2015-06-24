ЕС просит дать Донбассу особый статус, не дожидаясь выборов и прекращения огня боевиками

Об этом говорится в комментарии ЕС к материалу о новую позиции ЕС относительно минского урегулирования. Текст комментария, подготовленного Брюсселем, прислало в редакцию Европейской правды представительство ЕС в Украине.

Евросоюз в своем комментарии признал, что во время двусторонних встреч побуждает стороны к "действиям с целью решения конфликта".

В ЕС настаивают, что имеют право на обращений в адрес Украины о скорейшем предоставлении Донбассу особого статуса.

"Статья 11 Комплекса мер отмечает согласие на проведение до конца 2015 года конституционной реформы в Украине, которая должна включать принятие постоянного законодательства относительно особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей", - говорится в комментарии ЕС.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщили, что Европейский союз убеждает официальный Киев выполнить "поздние" пункты Минских договоренностей, в частности относительно предоставления спецстатуса Донбасса.

При этом в ЕС настаивают, что это нужно сделать, не дожидаясь, пока Россия и подконтрольные ей боевики выполнят свою часть соглашений.

Такое мнение высказал во время визита в Киев еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Иоганнес Ган в рамках встречи с депутатами Верховной Рады и президентом Украины Петром Порошенко.

Эту информацию также подтвердила заместитель главы парламентского комитета по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе.