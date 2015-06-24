ЕС опровергает требования к Украине предоставить Донбассу особый статус до прекращения огня

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в среду в Брюсселе заявила спикер Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини Майа Косьянчич.

"Никаких изменений в политике ЕС нет", - сказала она, комментируя соответствующую информацию.

Читайте такжеАрьев: Россия хочет подсунуть "троянского коня" в виде разрушенного Донбасса с промытыми пропагандой мозгамиРанее издание "Европейская правда "со ссылкой на представительство ЕС в Украине сообщило, что ЕС обращается к украинской стороне с предложением предоставить Донбасса особый статус, не дожидаясь, пока боевики и РФ выполнят первые пункты минских договоренностей.