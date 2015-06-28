Сегодня Украина отмечает День Конституции

Кроме этого, глава государства посетит Национальный университет "Киево-Могилянская академия".

Это государственный праздник, закрепленный в самой Конституции. Праздник ежегодно отмечается в честь принятия Конституции независимой Украины. Основной Закон Государства Украины был принят 28 июня 1996 года на 5-й сессии Верховной Рады Украины 2-го созыва. Конституция Украины вступила в силу со дня его принятия.

Действующая Конституция Украины состоит из 15 разделов. 161 статья собрана в 14 разделов, а XV раздел содержит 16 переходных положений. Тексту Конституции предшествует Преамбула.

Читайте такжеПорошенко рассказал о главных идеях изменений в КонституциюПервая украинская Конституция была создана Гетманом Войска Запорожского Пилипом Орликом в 1710 году. Она считается первой украинской Конституцией, а также одной из первых конституций в Европе. Документ был составлен на древнеукраинском языке и на латыни. Латиноязычная копия Конституции Пилипа Орлика ХVIII века хранится в Национальном архиве Швеции, украиноязычная - в Российском государственном архиве.

Как сообщал УНИАН, 30 сентября 2010 года Конституционный Суд Украины отменил конституционную реформу 2004 года, вернув силу положений Основного Закона, одобренного парламентом в 1996 году. Таким образом, Украина вернулась к президентско-парламентской форме правления.

21 февраля 2014 года Верховная Рада конституционным большинством приняла закон о возвращении и действии Конституции 2004 года.

Президент Петр Порошенко внес в парламент проект изменений в Конституцию, который предусматривает децентрализацию власти в Украине.