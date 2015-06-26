Порошенко планирует в "понедельник-вторник" внести в ВР проект изменений к Конституции

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер».

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«Меня проинформировали, что в Конституционной комиссии абсолютным большинством голосов, мне сказали, что один из членов комиссии воздержался и один был против, все остальные члены комиссии проголосовала за представление изменений в Конституцию. Я использую эти два-три праздничных дня, когда мы празднуем День Конституции, очень внимательно изучу рекомендации Конституционной комиссии, и надеюсь, что в понедельник вечером - во вторник утром мной будет определено представление данного проекта изменений в Конституцию в Верховную Раду», - сказал Порошенко.