Порошенко: Конституционная комиссия в ближайшее время должна решить вопрос судебной реформы

Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу «Интер».

«Конституционная комиссия, которая сегодня поддержала идею по децентрализации, в ближайшее время должна решить и вопросы судейской реформы. Я очень надеюсь, что Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию», - сказал он.

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Порошенко выразил надежду, что парламент поддержит отмену депутатской и суддейской неприкосновенности, а также изменения в Конституцию в части децентрализации.