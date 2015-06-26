Порошенко: Конституционная комиссия в ближайшее время должна решить вопрос судебной реформы
21:00, 26 июня 2015Политика
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Конституционная комиссия в ближайшее время должна решить вопрос судебной реформы.
twitter.com/poroshenko
Об этом президент Украины Петр Порошенко сказал в интервью телеканалу «Интер».
«Конституционная комиссия, которая сегодня поддержала идею по децентрализации, в ближайшее время должна решить и вопросы судейской реформы. Я очень надеюсь, что Верховная Рада поддержит изменения в Конституцию», - сказал он.
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Порошенко выразил надежду, что парламент поддержит отмену депутатской и суддейской неприкосновенности, а также изменения в Конституцию в части децентрализации.
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