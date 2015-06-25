БПП может пойти на выборы с "Народным фронтом", "УДАР" пока не согласился - Луценко

Об этом заявил лидер БПП Юрий Луценко в интервью "Фокусу", сообщили в пресс-службе партии.

По словам Луценко, уже сейчас ведутся переговоры относительно совместного похода на выборы с "Народным фронтом" и "Народным движением". В то же время нынешний партнер БПП партия "УДАР" пока не дала согласия на совместное участие в выборах, как это было во время парламентской кампании.

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"После последней поездки Виталия Кличко во Львов (там он на футболе встречался с мэром Львова Садовым), я бы перешел на футбольную терминологию: сейчас мяч на поле "УДАРа". Мы сделали им предложение, однако открыты для диалога и с другими партиями", - пояснил Луценко.

Кроме того, в настоящее время БПП пока не принял решения о поддержке Кличко на выборах мэра Киева.

"Все зависит от того, пойдет ли "УДАР" вместе с нами единым списком на выборы в Киевсовет. Если да - очевидно, что у нас должен быть один кандидат, и Кличко является фаворитом. Если же они пойдут отдельно, мы вынуждены будем выдвинуть собственного кандидата", - пояснил лидер БПП.