У Порошенко рассматривают Гройсмана как потенциальную замену Кличко в Киеве - источник

Об этом заявил близкий к Порошенко депутат от БПП в понедельник, когда УДАР не хотел голосовать за отставку Наливайченко, передает "Украинская правда".

Поэтому сейчас переговоры относительно будущих выборов идут не очень успешно. Стоит отметить, что 13 июня "серый кардинал" президента Игорь Кононенко долго вел переговоры с Кличко относительно совместного участия в местных выборах, и они закончились ничем.

Стало известно, что Кононенко передал Кличко требование президента, согласно которому УДАР должен слиться с "Солидарностью", поскольку в партии Порошенко, по последним закрытым соцопросам, в Киеве около 18%, и идти единой колонной. В свою очередь Кличко не хочет сливать свою политсилу под президентскую партию.

"И сейчас они вряд ли пойдут на условия 50 на 50. Более вероятно, дадут нам 20% квоты, ведь у нас рейтинги ниже. А это значит, что мы заведем меньше своих людей", - заявил однопартиец Кличко.

Также стало известно, что параллельно Кличко проводит переговоры почти каждый день с Садовым, который имеет мощную фракцию в столичном совете. Относительно этих договоренностей известно, что в противовес Садовому во Львове никого не будет выдвигать УДАР, а в Киеве – "Самопомич".

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"Мне кажется, что они не договорятся. Ну вот зачем "Самопомочи" УДАР?" - выразил сомнение один из депутатов БПП.

В то же время в БПП в случае недостижения договоренностей с Кличко задумались над своей кандидатурой на пост столичного мэра: раньше предлагали выдвинуть министра образования Квита, а теперь - спикера Гройсмана.

"Гройсман на низком старте. Согласно стартовой социологии, у него около 15% рейтинга, а это еще он ничего не делал", - заявил источник в Администрации президента.

Сам Гройсман пока осторожно комментирует слухи о его намерениях баллотироваться в столичные мэры.

Кроме того, последней надеждой на союз между Кличко и Порошенко является закон о местных выборах, который предусматривает возможность участия блоков в выборах открытые списки, а также выборы мэров городов в два тура.

Также в сложившейся ситуации попробовать свои силы в политике сможет и Валентин Наливайченко, для которого местные выборы могут стать трамплином.

"Мне кажется, что у него будет свой проект. И это будет что-то вроде Ющенко – национализм, служение Украине и роль третьей силы", - считает источник в БПП.