Джемилев хочет создать воинское подразделение из выходцев из Крыма

Народный депутат Украины из фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев предлагает создать воинское подразделение из выходцев из Крыма.

Об этом он сказал накануне во время выступления в парламенте Италии, где на заседании Комитета по иностранным делам обсуждались вопрос аннексии Крыма и положение крымскотатарского сообщества, сообщается на сайте «БПП».

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Джемилев сообщил, что со времени аннексии полуостров покинули 35 тыс. человек, из которых более половины - крымские татары. Они выезжают преимущественно в западные регионы Украины, хотя Меджлис советует крымскотатарскому населению концентрироваться в пределах Херсонской области. С одной стороны, это помогло бы усилить украинское присутствие на границе с Крымом, а с другой - людям потом легче будет возвращаться на родину, считает он.

"У нас появилась идея создать воинское подразделение с дислокацией в Херсонской области, которое бы состояло из выходцев из Крыма, не только крымских татар. Президент Порошенко не против. Сейчас идет обсуждение, какой структуре оно будет подчинено: Национальной гвардии или Минобороны? Ведь так или иначе, Крым будет освобожден, это лишь вопрос времени. В освобожденном Крыму не будет по-старому: тамошние военные части будут иметь и полицейские функции", - отметил депутат.

По его словам, несмотря на тотальную дезинформацию и "промывание мозгов" членам Меджлиса со стороны российских агентов, подавляющее большинство крымских татар остаются на проукраинских позициях. Местным властям удалось переманить на свою сторону лишь трех из 33 членов Меджлиса, отметил он. Чтобы противодействовать зомбированию крымских татар, им помогают с обустройством спутниковых антенн и работают над запуском радиостанции "Майдан", добавил Джемилев.

Он убежден, что Украина должна продолжать экономическую блокаду аннексированного полуострова. По его мнению, абсурдно "кормить оккупантов за свой счет", ведь обеспечением Крыма теперь занимается Россия.

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Кроме того, крымскотатарский лидер отметил, что предлагает исключительно мирный путь преодоления российско-украинского конфликта, в частности, по возвращению Крыма. По его мнению, итальянское правительство и руководители других стран ЕС должны руководствоваться главным методом при этом: давить на Россию и заставить ее отказаться от своего агрессивного курса.

"Санкции против России медленно, но действуют. Если так пойдет дальше, Россия сама будет вынуждена отказаться от своего хулиганского поведения на международной арене. Но, конечно, очень важно, чтобы этих санкций придерживались все страны", - сказал Джемилев.