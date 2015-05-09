Порошенко верит в победу: «И Донбасс будет освобожден от оккупантов. И Крым будет освобожден»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что верит в победу: «И Донбасс будет освобожден от оккупантов. И Крым будет освобожден».

Об этом он заявил в своем выступлении во время мемориально-художественной акции «Первая минута мира», которая состоялась на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» по случаю Дня памяти и примирения, сообщает пресс-служба главы государства.

В начале выступления президент обратил внимание присутствующих на монумент «Родина-мать», который известный руфер Мустанг украсил венком из красных маков.

Глава государства отметил, что красные с черным маки, которые являются международным символом памяти о погибших в войнах, сегодня стали и украинским символом памяти. «Красные с черным маки – в сердце каждого из нас, здесь присутствующих. И завтра наша страна и мы с вами традиционно будем праздновать День победы над нацизмом, потому что мы народ-победитель», – сказал президент.

Президент отметил, что сегодня Украина впервые в европейском формате отмечает День памяти и примирения и «смотрит на собственную историю, наконец, своими глазами, а не через московские очки».

Порошенко подчеркнул, что в течение долгих шести лет Второй мировой войны сотни миллионов людей в десятках стран мечтали о первой минуте мира, которая наступила 8 мая ровно 70 лет назад. «О такой минуте мечтаем и мы с вами. Она наступит, в Украине снова воцарится мир. Я обещаю делать для этого все возможное. И невозможное тоже буду делать. Не сомневаюсь, что мы победим, ведь мы защищаем свою родную украинскую землю. И Донбасс будет освобожден от оккупантов. И Крым будет освобожден», – сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что никто не имеет права монополизировать победу над нацизмом и использовать ее для своей имперской политики, тем более по отношению к Украине. «Победа 1945-го – общее достижение всего прогрессивного человечества, антигитлеровской коалиции и народов бывшего Советского Союза», – сказал президент на мероприятиях, состоявшихся 8 мая поздно вечером.

Читайте такжеСегодня Украина отмечает 70-ю годовщину Победы над нацизмом

В 23:01 была объявлена «Первая минута мира» и зажжена чаша с Вечным огнем. Присутствующие почтили минутой молчания погибших. После этого в небо запустили шарики со светодиодами – «Маки памяти», прозвучал гимн ЕС «Ода радости».