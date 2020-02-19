В Украине отмечают День государственного герба

Во времена Киевской Руси трезубец был родовым знаком Рюриковичей. Его изображение археологи находят на монетах и предметах быта.

Именно 19 февраля 1992 года постановлением Верховной Рады №2137-XII утвержден один из четырех государственных символов Украины – малый Государственный герб в виде трезубца.

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Трезубец как государственный символ Украины был избран не зря, ведь он связан с нашей тысячелетней государственной, политической и культурной историей. Центральной геральдической фигурой герба является Трезубец Владимира Великого, князя Киевского.

Изображение трезубца археологи видели во многих памятках культуры, датированных с первого века нашей эры. Символ известен среди народов Востока и Средиземноморья с древнейших времен, в украинских землях со II ст. Существует около 30 теорий происхождения и значения трезубца.

Во времена Киевской Руси трезубец был родовым знаком Рюриковичей. Его изображение археологи находят на монетах и предметах быта.

25 февраля 1918 года в Коростене Украинская Центральная Рада приняла Тризуб официальным гербом УНР. С 22 января 1919 года, согласно закону о Воссоединении, Трезубец стал использоваться как герб ЗУНР. Оставался он гербом гетманской державы Павла Скоропадского, а также Директории.

Впервые попытка конституционно оформить Трезубец как государственный герб была в мае 1920 в проекте Конституции, разработанном Всеукраинским Национальным Советом, а во второй — специальной Правительственной Комиссией по изготовлению Конституции Украинского Государства 1 октября того же года.