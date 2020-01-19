Британская полиция внесла украинский трезубец в перечень "экстремистской символики": посольство требует извинений

Руководство по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародовано в СМИ 17 января.

Посольство Украины в Великобритании выразило возмущение британским «пособием по противодействию екстремизму», где украинский трезубец фигурирует в перечне экстремистской символики.

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Дипломатическое представительство обратило внимание на опубликованное в СМИ пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указана и татуировка в виде трезубца.

«Добавлять трезубец, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в «Руководство по противодействию экстремизму», который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания не приемлемы. Мы требуем изъять трезубец из руководства и официальных извинений», - говорится в заявлении на странице посольства в Twitter.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 19, 2020

Руководство по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародован изданием Guardian 17 января. Кроме трезубца там фигурирует и символика украинского батальона «Азов».

Журналисты обратили внимание, что пособие содержит не только символику левых и правых движений, но и символику организаций защиты окружающей среды (в частности - Greenpeace) и зоозащитных движений.

Symbols guidance document by The Guardian on Scribd

Ранее сообщалось, що в Конгрессе США требуют признать "Азов" террористической организацией.