Британская полиция внесла украинский трезубец в перечень "экстремистской символики": посольство требует извинений

Посольство Украины в Великобритании выразило возмущение британским «пособием по противодействию екстремизму», где украинский трезубец фигурирует в перечне экстремистской символики.

Читайте такжеАваков убежден, что боевая эффективность "Азова" – истинная причина попыток остановить его

Дипломатическое представительство обратило внимание на опубликованное в СМИ пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указана и татуировка в виде трезубца.

«Добавлять трезубец, закрепленный в Конституции национальный символ и государственный герб Украины в «Руководство по противодействию экстремизму», который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания не приемлемы. Мы требуем изъять трезубец из руководства и официальных извинений», - говорится в заявлении на странице посольства в Twitter.

Placing the Trident #Tryzub, constitutional national symbol&Coat of Arms of #Ukraine, in Extremism Guide produced by @TerrorismPolice for UK teachers&medical staff is beyond outrageous. No explanations acceptable. We demand Trident to be removed from Guide with official apologies pic.twitter.com/sYbjW9yrsb