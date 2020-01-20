В британском правительстве прокомментировали скандал с украинским трезубцем

В ведомстве заявили, что осознают и жалеют из-за причиненной обиды.

В правительстве Великобритании прокомментировали ситуацию с появлением в перечне экстремистской символики украинского трезубца.

Заявление представителя правительства опубликована на странице посольства Великобритании в Facebook.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, нанесенной появлением украинского Трезубца в "наглядном пособии" британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что множество символов, приведенных в нем, не представляет интереса в борьбе с терроризмом", - говорится в тексте заявления.

Отмечается, что власти Великобритании глубоко уважают символы украинской государственности и признают, что трезубец как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины.

"Великобритания остается на позициях полной поддержки независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы надеемся на углубление наших двусторонних отношений в предстоящие годы", - заявили британские чиновники.

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Как сообщал УНИАН, посольство Украины в Великобритании выразило возмущение из-за британского "руководства по противодействию экстремизму", где украинский тризуб фигурирует в списке экстремистской символики.

Пособие по экстремизму, подготовленное британскими правоохранителями, было обнародовано изданием Guardian 17 января. Кроме тризуба там фигурирует и символика украинского батальона "Азов".

Журналисты обратили внимание, что пособие содержит не только символику левых и правых движений, но и символику организаций защиты окружающей среды (в частности - Greenpeace) и зоозащитных движений.