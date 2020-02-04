Взятка за назначение на ОПЗ: заинтересованным в подкупе мог быть миллиардер Алекс Ровт – расследование

Официальной информации от следствия, кто именно пытался подкупить председателя Фонда госимущества, на данный момент нет.

Заинтересованным в покупке должности директора «Одесского припортового завода» мог быть американский миллиардер с украинскими корнями Алекс Ровт.

Читайте такжеГлава Фонда госимущества рассказал, как ему принесли взятку "в кульке" за назначение на ОПЗ (видео)Об этом говорится в сюжете программы «Гроші».

Отмечается, что в свое время бизнесмен сотрудничал с ОПЗ.

Как сообщал УНИАН, на днях детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали посредников, которые предлагали 5 миллиардов долларов взятку председателю Фонда Государственного имущества Украины Дмитрию Сенниченко за назначение «их» человека директором завода.

Чиновник на предложение не согласился и сообщил о нем правоохранителям. Кто же именно предлагал взятку за назначение на ОПЗ, следствие пока не сообщает.

В записях переговоров Сенниченко с посредниками фигурировали ООО «Нира» и ООО «Всеукраинская энергокомпания». Последнюю компанию ранее связывали с бизнес-партнером экс-президента Петра Порошенко Игорем Кононенко, впрочем, сама он все отрицал.