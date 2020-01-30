Три человека предложили главе Фонда госимущества $5 миллионов за назначение директором ОПЗ "их человека" - НАБУ (фото, видео)
НАБУ и САП при содействии Госпогранслужбы Украины задержали трех человек в момент оказания $50 тысяч неправомерной выгоды председателю Фонда госимущества.
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Они пообещали в течение года предоставить должностному лицу $5 млн, чтобы тот обеспечил назначение директором ОПЗ "их человека". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос сообщения задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.369 Уголовного кодекса Украины.
Как установило следствие, задержанные предложили председателю Фонда государственного имущества Украины $5 млн неправомерной выгоды в обмен на назначение на должность директора ОАО "Одесский припортовый завод" (99,5% акций принадлежат государству) заведомо определенному человеку.
По замыслу, назначенный руководитель государственного предприятия якобы должен был способствовать сотрудничеству между заводом и определенным кругом частных компаний, связанных с инициаторами коррупционного преступления.
"Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в $50 тыс. их разоблачили детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины", - говорится в сообщении.
Расследование приведенных фактов НАБУ и САП начали по заявлению председателя ФГИУ в ноябре 2019 года.