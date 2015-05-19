В сентябре-октябре в Украину снова приедет оценочная миссия ЕС по либерализации визового режима

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел Украины Наталья Галибаренко во время пресс-конференции на тему: «Состояние выполнения Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины».

"Тот факт, что в сентябре-октябре к нам снова приедут оценочные миссии ЕС, это говорит о том, что ЕС надеется на то, что до этого времени, когда приедут новые оценочные миссии, у нас будет прогресс по рекомендациям, которые нам написали", - сказала она.

Читайте такжеДля оформления Шенгенских виз украинцы будут сдавать отпечатки пальцевКак сообщал УНИАН, в докладе Еврокомиссии от 8 мая об имплементации Украиной второй фазы плана действий по либерализации визового режима констатируется прогресс Украины в ее исполнении.

Отмечается, что ключевым приоритетом для Украины должно стать стойкое исполнение правовых и институциональных рамок, в частности в таких сферах, как борьба с коррупцией, организованной преступностью, торговлей людьми и дискриминацией.

Выполнение этих действий позволит Украине завершить реализацию второй фазы плана.

Глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский 12 мая заявил, что Еврокомиссия может принять решение о безвизовом режиме для Украины во второй половине 2015 года. По его словам, для принятия такого решения Еврокомиссия должна предварительно получить данные о выполнении Украиной технических задач в сфере документооборота и безопасности.

Диалог между ЕС и Украиной относительно визовой либерализации начался 29 октября 2008 года. План действий по визовой либерализации был представлен Украине 22 ноября 2010 года.

В 2013 году Украина завершила так называемую первую фазу имплементации Плана действий по либерализации визового режима и с сентября 2014 имплементирует вторую фазу - выполняет те законодательные акты и решения, которые были приняты.