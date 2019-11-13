Рада рассматривает законопроекты о рынке земли (прямая трансляция)

Также планируется включить в повестку дня и принять решение относительно законопроекта о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства.

Сегодня Верховная Рада первым вопросом в первом чтении должна рассмотреть законопроекты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения.

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Как передает корреспондент УНИАН, в повестке дня есть ряд законопроектов, которые также касаются вопросов земельных отношений. В частности, это вопросы использования земель обороны.

Среди прочего, сегодня планируется включить в повестку дня и принять решение по законопроекту о внесении изменений в Кодекс по процедурам банкротства.

Кроме того, депутаты должны внести изменения в состав некоторых комитетов и временной следственной комиссии относительно информационных телеканалов.

В числе прочего депутаты должны избрать представителя парламента в конкурсной комиссии по определению состава наблюдательного совета «Экспортно-кредитного агентства».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

11 ноября на согласительном совете депутатских фракций и групп Верховной Рады было принято решение рассмотреть законопроекты о рынке земли в первом чтении в среду, 13 ноября.

В тот же день в знак протеста против продажи земли аграрии перекрывали дороги в 13 областях.

13 ноября возле Верховной Рады состоялись две акции: против продажи земель сельскохозяйственного назначения и в поддержку открытия рынка земли.