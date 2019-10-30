Ученые и эксперты подготовили собственный законопроект о запуске украинского рынка земли

На базе ВНАУ состоялась конференция «Земля – потенциал энергетической, экономической и национальной безопасности государства».

Свыше 600 ученых, академиков, аграриев, представителей территориальных громад, политиков, законодателей, экспертов и студентов - участников международной научно-практической конференции «Земля-потенциал энергетический, экономической и национальной безопасности государства» на протяжении 2 дней обсуждали актуальные проблемы экономики страны, связанные с инициативой Правительства и депутатов запустить рынок земли в Украине.

Эта ежегодная конференция, которая проходит на базе Винницкого национального аграрного университета, является традиционной площадкой для обсуждения актуальных проблем экономики и политики страны. «В этом году она приобрела особое значение - подчеркнул академик НААН Украины, председатель Селянской Спилки Украины Григорий Калетник,-ведь мы теперь говорим о чрезвычайно важном для национальной безопасности Украины - условиях и модели введения рынка земли. Сегодня наша главная задача - обсудить все предостережения, риски и правила для того, чтобы обеспечить успешное развитие государства, а не его развал.

Очевидным есть тот факт, что предложенные Правительством и народными депутатами Украины законопроекты об открытии рынка земли не направлены на развитие экономики, на улучшение условий деятельности украинских фермеров, сельскохозяйственных предприятий частных собственников и украинского села в целом. Законопроекты, к сожалению, направлены исключительно на торговлю и спекуляцию землёй.»

На пленарном заседании заслушали свыше 20 докладов, каждый из которых касался разных направлений внедрения рынка земли. Так, д.э.н. заместитель директора ННЦ «Институт аграрной экономики «Ольга Ходаковская рассмотрела неолиберальные подходы к формированию моделей рыночного оборота земли.

Она акцентировала, что Правительству стоит выбрать модель, над которой активно работают эксперты и учёные и которая нацелена на формирование сильного среднего класса на селе и не допустить продажи земли иностранцам.

Своим опытом развития земельной реформы и рынка земли поделились зарубежные коллеги из Болгарии и Латвии: доктор юридических наук Пловдивского аграрного университета Болгарии Минко Георгиев и доктор экономических наук, профессор Университета Латвии Джекобсоне Сандра.

Недостатки в законодательстве своих стран учёные считают результатом поспешных реформ, от чего и предостерегают нас.

Особенно аргументированным с точки зрения соответствия законопроектов о рынке земли Конституции Украины, было выступление известного юриста, члена Европейской комиссии «За демократию через право» Марины Ставнийчук: «В то время, когда весь мир живет правами людей, среди которых приоритетным правом есть право на будущее - мы сегодня хотим продать самое ценное, что у нас есть-землю. Нельзя допустить, чтобы наши дети и внуки стали найманцами на своей земле», - призывала Ставнийчук всех, кому не безразлична судьба страны. «Земля - очень сильный катализатор напряжения в обществе», - отметил в своём выступлении профессор ВНАУ, народный депутат нескольких созывов Григорий Заболотный. Мы против поспешных и необдуманных решений.

С глубоким анализом проблем оборота земли в Украине, разъяснением всех рисков и угроз, которые есть в этих законопроектах, выступил академик НАНН Украины, глава Селянской Спилки Украины Григорий Калетник: «Допуск на рынок земли юридических лиц на начальном этапе, - это, по сути, открытие продажи земли иностранцам, так как определить конечного бенефициара практически невозможно. Не рынок земли сегодня на часе, а серьёзная программа экономического развития. Земля в руках украинца - это Продовольственная и Национальная безопасность страны! Необходимо прописать предостережения, которые сберегут землю для наших детей, для страны, чтобы она не была стёрта с карты Мира.»

Позицию молодежи на конференции выразил магистр ВНАУ Дмитрий Красиленко, который отметил, что молодежь сегодня хочет жить в собственной стране, работать, развивать ее экономику: "Наша земля - бесценная, а власти стоит обратить внимание на опыт Англии, Израиля, Канады, США и других стран, которые оставили землю в государственной собственности и передают в аренду эффективным землепользователям, и результаты имеют известные!

Андрей Шинькович, председатель Ассоциации народных депутатов Украины, определил в своем докладе, что уровень заинтересованности иностранцев украинской землей как продовольственным и экономически выгодным ресурсом, сегодня критически высокий, что является очень опасным для Украины.

Мнение фермеров и сельхозтоваропроизводителей выразили Павел Каленич, директор агрофирмы СООО "Ольгополь", достижения которой известны и Сергей Лановик, председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Винницкой области, которые поблагодарили за большой заряд энергии, полученный на конференции, ощущения единого мнения производственников, ученых, производителей, общественных деятелей и особенно молодёжи, на новый этап борьбы, в который включились мелкие и средние фермеры.

Итогом работы конференции стало принятие резолюции и проект Закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, который содержит ограничительные нормы, не допускающие обезземеливание крестьян и снижение уровня продовольственной безопасности Украины.