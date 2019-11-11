Рада планирует рассмотреть законопроекты о рынке земли в среду

Ранее планировалось рассматривать проекты уже завтра, 12 ноября.

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроекты о рынке земли в первом чтении в среду, 13 ноября.

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Об этом говорится в приведенном на сайте парламента расписании пленарных заседаний, принятом сегодня Согласительным советом депутатских фракций и групп.

В нем отмечается, что 11 законопроектов — правительственный и 10 депутатских — планируются к рассмотрению первым вопросом 13 ноября.

В повестке дня завтрашнего заседания вопроса о рынке земли нет.

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения». Правительственный законопроект предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, допуск иностранцев к покупке земли, а также ограничение - не более 15% в области и 0,5% сельхозземель в Украине в одни руки.

18 октября Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект (№2178-10), который не допускает к покупке земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.