Генпрокуратура направила в НАБУ дело о злоупотреблении властью Администрации Порошенко

По версии следствия, должностные лица НАПК по указаниям из Администрации президента принимали решения об отсутствии нарушений в декларациях или вообще не проводили проверок.

Генеральная прокуратура определила подследственность за детективами Национального антикоррупционного бюро Украины в уголовном производстве по факту злоупотребления властью должностными лицами Национального агентства по предотвращению коррупции и Администрации президента.

Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры.

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"По версии следствия, должностные лица Национального агентства по предотвращению коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента Украины, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или непроведении таких проверок вообще", - говорится в сообщении.

Фигурантам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить производство в отношении вмешательства НАБУ в президентские выборы в США.