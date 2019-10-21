Суд обязал ГПУ возобновить расследование относительно вмешательства НАБУ в выборы президента США

ГПУ обязано восстановить уголовное производство.

Печерский районный суд Киева обязал Генеральную прокуратуру возобновить производство в отношении вмешательства НАБУ в президентские выборы в США.

Об этом на своей странице в Facebook 21 октября написал народный депутат Андрей Деркач, который и подавал жалобу с требованием отменить постановление Генеральной прокуратуры о закрытии уголовного производства.

Читайте такжеВмешательство Украины выборы в США: адвокат Трампа показала переписку демократов (фото)

Деркач утверждает, что теперь ГПУ обязана восстановить уголовное производство о вмешательстве в выборы в США, открытое в 2017 году и закрытое в январе 2019 года.

"Я также передам в ГПУ все опубликованные мной материалы, которые получил от журналистов-расследователей в рамках 11 уголовных производств. Все эти факты незаконных «сливов» информации, а также вмешательством украинских правоохранителей во внутреннюю политику США должны быть привлечены к расследованию", – написал нардеп.

Ранее народный депутат Андрей Деркач обнародовал информацию о давлении американского посольства на правоохранительные органы Украины. Он показал документы, согласно которым первый замдиректора НАБУ Гизо Углава годами передавал посольству США в Киеве данные, которые среди прочего могли повлиять на ход расследования против политического оппонента Дональда Трампа Джо Байдена и его сына Гантера.

Напомним, вокруг президента США Дональда Трампа разрешился скандал, связанный с Украиной.

Издание The Washington Post сообщило о жалобе американского разведчика против Трампа за разговор американского лидера с другим иностранным лидером и данную Трампом "тревожную обещание". Одним из политиков, с которым мог говорить глава Соединенных Штатов, называли президента Украины Владимира Зеленского. Позже издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским давил на него и требовал начать расследование против компании Burisma, которой руководил сын Джо Байдена - его конкурента на президентских выборах 2020 года. Также Трамп якобы приказал заморозить 400 миллионов долларов военной помощи для Украины за неделю до телефонного звонка.

В Конгрессе США обвинили Трампа в давлении на Украину и призвали опубликовать стенограмму разговора президентов сша и Украины. Обе стороны на это согласились. 24 сентября председатель Палаты представителей США Нэнси Пелоси инициировала старт процедуры импичмента Трампа. Сам он назвал сложившуюся ситуацию "президентским харасментом".

25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского.

Белый дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом.

Уже 26 сентября американская разведка обнародовала текст жалобы на президента США Дональда Трампа. Как и сообщали СМИ, она действительно касается разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского и длительного давления, которое, по мнению разведчика, совершали США в отношении Украины для личных целей американского президента. ТСН.иа рассказал основные моменты доноса на Трампа - среди них информация о неоднозначные контакты украинской стороны с Джулиани, отмена визита Пенса до Киева и попытки Белого дома скрыть все это.