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Экс-заместитель главы Госохраны стал руководителем Аппарата ВР

12:27, 20 сентября 2019
Политика
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В Раде назначили руководителя Аппарата / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 340 народных депутатов из 401 зарегистрированных в сессионном зале.

Решение принималось без обсуждения.

Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.

Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.

Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.

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Теги: #Рада