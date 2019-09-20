Экс-заместитель главы Госохраны стал руководителем Аппарата ВР
Верховная Рада Украины назначила руководителем Аппарата парламента Вячеслава Штучного.
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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 340 народных депутатов из 401 зарегистрированных в сессионном зале.
Решение принималось без обсуждения.
Как сообщал УНИАН, 29 мая президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Гелетея с должности начальника Управления государственной охраны и назначил Алексея Оцерклевича.
Следующими указами Зеленский уволил с должности первого заместителя начальника УГО Владимира Дахновского и назначил на должность Вячеслава Штучного.
Другим указом президент назначил на должность заместителя начальника Управления - начальника Службы безопасности президента Украины УГО Максима Донца.