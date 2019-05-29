Зеленский уволил Гелетея и назначил нового начальника УГО
19:41, 29 мая 2019Политика
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Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны.
Зеленский уволил Гелетея \ фото president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны (УГО).
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Соответствующий указ размещен на сайте Администрации президента.
Другим указом с должности главы УГО уволен Валерий Гелетей.
Кроме того, Владимир Дахновский был уволен с должности первого заместителя начальника УГО. Вместо него назначен Вячеслав Штучный.
Подполковник Оцерклевич был заместителем командира первого механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, участвовал в боях за Донецкий аэропорт.
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