цей матеріал доступний українською

Зеленский уволил Гелетея и назначил нового начальника УГО

19:41, 29 мая 2019
Политика
1343 0
Зеленский уволил Гелетея \ фото president.gov.ua

Читайте такжеГелетей увольняется с должности главы УГО

Соответствующий указ размещен на сайте Администрации президента.

Другим указом с должности главы УГО уволен Валерий Гелетей.

Кроме того, Владимир Дахновский был уволен с должности первого заместителя начальника УГО. Вместо него назначен Вячеслав Штучный.

Подполковник Оцерклевич был заместителем командира первого механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, участвовал в боях за Донецкий аэропорт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #увольнение#Гелетей#УГО