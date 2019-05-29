Зеленский уволил Гелетея и назначил нового начальника УГО

Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны.

Президент Владимир Зеленский назначил Алексея Оцерклевича новым начальником Управления государственной охраны (УГО).

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Соответствующий указ размещен на сайте Администрации президента.

Другим указом с должности главы УГО уволен Валерий Гелетей.

Кроме того, Владимир Дахновский был уволен с должности первого заместителя начальника УГО. Вместо него назначен Вячеслав Штучный.

Подполковник Оцерклевич был заместителем командира первого механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады, участвовал в боях за Донецкий аэропорт.