Глава МИД Польши не считает провокацией украинский закон о героях ОУН и УПА

Об этом он сказал в интервью Gazeta Wyborcza.

"Это не было со стороны украинцев провокацией, а этот закон принят, наконец, с пакетом других исторических законов, в частности, о способе чествования памяти жертв II Мировой войны или открытия доступа к коммунистическим архивам", - сказал польский министр.

Он отметил, что в принятом законе не было упоминания о подразделениях, которые сотрудничали с нацистами, как батальоны "Роланд", "Нахтигаль" или дивизии СС "Галичина".

Читайте такжеИсторик назвал "подводные камни" закона о статусе борцов за независимость

"Там упоминаются названия нескольких десятков организаций, которые вписываются в движение за независимость со времен I Мировой войны до 80-х годов прошлого века. Украина ищет свою историческую идентичность и это надо пытаться понять и одновременно говорить о том, что нам болит", - сказал Схетына.

Он отметил, что президент Польши Бронислав Коморовский во время своего последнего визита в Киев не скрывал, что полякам и украинцам надо еще переосмыслить сложныемоменты польско-украинской истории.

"...Необходимо совмещение. Это требует с нашей стороны терпения и времени. Сейчас перед Украиной стоит важная задача, какой является противостояние российской агрессии и реформа государства", - сказал глава польского МИД.

Как сообщал УНИАН, 9 апреля Верховная Рада приняла Закон "О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке", автором которого является Юрий-Богдан Шухевич

Согласно закону, борцами за независимость Украины в XX веке признаются лица, которые принимали участие во всех формах политической, вооруженной и иной коллективной и индивидуальной борьбы за независимость Украины в XX веке в составе, в частности, таких организаций, структур и формирований, как Союз освобождения Украины, Украинские Сечевые стрельцы, УНР, Гетманат, ЗУНР, Карпатская сечь, УПА, ОУН, Сойм Карпатской Украины, Украинский Хельсинский союз и тому подобное.

Законом предусмотрено, что государство может предоставлять социальные гарантии, льготы или другие выплаты борцам за независимость Украины в ХХ веке и членам их семей.