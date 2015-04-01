В Польше отказались от предложения России осудить УПА

Об этом говорится в его ответе на заявление Совета Федерации, направленное в польский Сенат, сообщает Радио Польши.

«В условиях оккупации Россией части Украины это вписывалось бы в тон российской пропаганды»,– написал господин Борусевич.

«Я отмечаю признаки расширения культа крайне националистических деятелей ОУН и УПА. В то же время позволю себе отметить, что этот культ редко связан с поддержкой террористических методов, используемых этими подразделениями, или похвалой совершенных ими убийств, в том числе, Волынской резни»,– добавляет он.

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По мнению Борусевича, популярность украинских националистических деятелей «в большой степени является результатом российской агрессии в Украине».

«Боюсь, что перед лицом российской оккупации части территории Украины, а также распространения этнической идеологии ненависти в Донецкой и Луганской областях, совместное заявление Польши и России, касающиеся украинской исторической памяти, вписывалось бы в тон российской пропаганды»,– подчеркнул спикер Сената.

Отмечается, что в заявлении Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с 70-летием освобождения узников концлагеря Освенцим и Международным днем памяти жертв Холокоста содержится призыв «противодействовать прославлению бывших членов организации "Ваффен СС", нацистского, неонацистского, фашистского, бандеровского движений, как и всех прочих форм коллаборационизма и поддержки нацизма».