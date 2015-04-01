Геращенко: залог за Бочковского заблокирован для проверки происхождения денег

Об этом сообщил народный депутат, советник главы МВД Антон Геращенко в соцсети. Он уточнил, что внесение залога заблокировано "для проверки законности происхождения средств, которые собираются внести как залог".

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"Если будет установлено, что деньги, предлагаемые в качестве залога, имеют криминальное происхождение, то это будет повод для еще одного уголовного дела", - подчеркнул Антон Геращенко.

Советник главы МВД напомнил, что 31 марта за бывшего заместителя начальника ГСЧС Василия Стоецкого был внесен залог в размере 1 182 000 грн. и он вышел из СИЗО с обязательством являться на следственные действия и в суд.