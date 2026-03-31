Грядет череда магнитных бурь: названы даты когда будет штормить (график)

Сегодня, 31 марта, тоже ожидается магнитная буря.

В ближайшие дни на Земле ожидается несколько магнитных бурь. Об этом предупреждает Британская геологическая служба.

По данным ученых, 29 марта из корональной дыры прибыл высокоскоростной поток. Из-за этого сейчас скорость солнечного ветра повышена и геомагнитные условия активны.

Кроме этого, утром 30 марта на Солнце произошла продолжительна и экстремальная по своей силе вспышка, во время которой произошел выброс корональной массы. Предварительные расчеты показывают, что уже сегодня будет касательный удар. Ожидается, что 31 марта и 1 апреля геомагнитная активность может возрасти до уровня шторма G1/G2. Не исключена даже сильная магнитная буря уровня G3.

Но после этого ситуация не улучшится. Как сообщается, к Земле приближается следующий высокоскоростной поток из другой корональной дыры. Его прибытие прогнозируют на 2 апреля или чуть позже.

Как сообщал УНИАН раснее, на Солнце 30 марта произошла вспышка класса Х1. Такие вспышки считаются самыми мощным. Такие события способны влиять на Землю: вызывать магнитные бури, сбои в радиосвязи, работе спутников и навигации.

Если выброс направлен к нашей планете, последствия могут ощущаться в течение нескольких дней. Особенно чувствительны к таким явлениям метеозависимые люди.

Учёные внимательно отслеживают солнечную активность, чтобы заранее предупреждать о возможных рисках и минимизировать их влияние на технологии и здоровье.

