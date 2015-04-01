Суд отпустил под залог экс-заместителя главы ГСЧС Стоецкого
Экс-замглавы госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Василий Стоецкий освобожден из-под стражи под залог.
Защита планирует подать апелляцию на решение о мере пресечения экс-чиновнику, сообщаю РИА Новости со ссылкой на адвоката Стоецкого Станислава Цветинского.
"Освободили под залог. Апелляция, наверно, сегодня будет подана", — сказал Цветинский. При этом он затруднился назвать сумму внесенного залога.
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Как сообщал УНИАН, экс-председателю Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому и его заместителю Стоецкому инкриминируют организацию преступных схем закупки горючего у частных компаний по завышенным ценам. Их задержали 25 марта на заседании Кабинета министров.
28 марта суд арестовал Василия Стоецкого с правом освобождения при внесении 1 млн 182 тыс грн залога.