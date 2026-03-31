Какую спичку и куда переставить, чтобы равенство стало верным: хитрый тест на IQ

Времени на ответ будет очень мало.

Головоломки со спичками или задания на поиск слов и объектов покорили пользователей по всему миру. Эти веселые задачки еще и очень полезны для мозга.

Такие головоломки учат мыслить нестандартно, улучшают пространственное внимание и умение действовать под давлением. Ограниченное время на ответ также тренирует навыки тайм-менеджмента. УНИАН создал для вас новый вызов.

Ниже будет изображение, на котором с помощью спичек выложено равенство 8-8=8. С математической точки зрения, оно неверно, ведь тогда ответ должен был бы равняться 0.

Ваша задача состоит в том, чтобы переставить только одну спичку. Только подобрав правильное расположение спичек, вы сможете исправить ошибку.

Но не все так просто. В этом задании есть еще одно условие: справиться нужно всего за 10 секунд. Готовы ли вы проверить себя?

Включайте таймер. Время пошло!

Что ж, время истекло. Смогли ли вы определить, как должны быть расположены спички на изображении, чтобы равенство снова стало правильным с математической точки зрения?

На самом деле это было не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что такие задачи нужно воспринимать не как отдельные цифры и арифметические знаки, а как конструктор, где каждая спичка – отдельный элемент, который можно перемещать.

Вам нужно было убрать среднюю спичку из первой или второй восьмерки, образовав на ее месте 0. Лишнюю спичку нужно было добавить к "-", чтобы она превратилась в "+".

Ответ на головоломку:

