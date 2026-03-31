С 1 апреля в Украине также обновляют условия выплат для ВПЛ и расширяют программу "Доступні ліки".

Апрель 2026 принесет нам не только потепление, но и целый ряд важных изменений - от приятных бонусов до новых правил, которые могут повлиять на кошелек. Уже в этом месяце часть граждан получит единовременную денежную помощь, для работающих пенсионеров проведут перерасчет выплат, а для переселенцев обновят условия начисления поддержки. Кроме того, расширяется программа "Доступні ліки", действует кешбек на топливо, а также меняются правила оформления больничных. Рассказываем, какие нововведения вступают в силу с 1 апреля и на что стоит обратить особое внимание.

1500 гривень помощи от государства

В апреле почти 13 млн украинцев получат от государства единовременную доплату в 1500 гривень. Деньги начислят автоматически, без визитов в соцзащиту и лишних документов - 1500 помощь украинцам поступит на банковский счет или через "Укрпочту" вместе с апрельской пенсией или социальной выплатой, но отдельной суммой.

На такую выплату имеют право пенсионеры, чья пенсия не достигает максимального размера (25 595 грн), а также получатели государственной помощи или компенсаций. Для ветеранов войны и ликвидаторов аварии на ЧАЭС ограничений по размеру пенсии нет.

Если человек подпадает сразу под несколько категорий, тогда доплата будет начислена лишь один раз - после автоматической сверки государственных реестров.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам

С 1 апреля 2026 года стартует автоматический перерасчет пенсий в Украине для тех, кто продолжает работать после выхода на пенсию. Здесь есть одно условие: с момента назначения пенсии или последнего перерасчета должно пройти не менее двух лет.

За этот период человек накапливает новый страховой стаж - именно он и учитывается при пересмотре выплат вместе с обновленным заработком. При этом показатель средней зарплаты, который использовался при предыдущем расчете, остается прежним.

Выплаты пенсионерам с оккупированных территорий

С 1 апреля 2026 года часть пенсионеров обязана подтвердить, что не получает выплат от России - иначе украинская пенсия может быть приостановлена. Это касается людей, которые проживают на временно оккупированных территориях или выехали оттуда в период оккупации.

Для продолжения выплат необходимо подать в ПФУ заявление о неполучении аналогичной помощи от РФ. Особенно срочно это нужно сделать тем, кто прошел физическую идентификацию в период с 1 января 2025 по 1 февраля 2026 года, но заявление так и не подал. Для них действовал переходный период - выплаты сохранялись до 1 апреля, после этой даты начисления могут прекратить.

Выплаты ВПЛ по-новому

В Украине обновили правила помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц (выплаты для ВПЛ). Главное изменение касается детей-ВПЛ: теперь они могут получать выплаты независимо от доходов семьи - этот финансовый критерий раньше часто становился причиной отказа.

Подать заявление нужно до 1 мая - тогда деньги начислят задним числом с февраля 2026 года.

Нетрудоспособные переселенцы, которые потеряли право на ВПЛ-выплаты из-за роста прожиточного минимума, также могут повторно обратиться за пересмотром. Если сделать это до 1 мая, то их возобновят с 1 января 2026 года, если после 1 мая - то лишь с месяца подачи заявления. Кроме того, общий срок получения пособия продлили - теперь есть пять шестимесячных периодов, то есть, плюс еще полгода.

Кешбэк на топливо

До 1 мая 2026 года в Украине действует государственная программа кешбэка на топливо. Согласно ей, часть потраченных на заправку денег государство возвращает через систему "Национальный кешбек". Максимальная сумма возврата за апрель - 1000 грн.

Размер кешбека зависит от вида топлива: за дизель возвращают 15% от суммы покупки, за бензин - 10%, за автогаз - 5%. Программа "Кешбэк на топливо" работает только на АЗС, официально присоединившихся к инициативе, поэтому перед заправкой стоит уточнить, участвует ли в ней конкретная станция.

Расширение программы "Доступні ліки"

С апреля 2026 года перечень препаратов по программе "Доступні ліки" расширяется - в него добавили 37 новых позиций. Обновленный список теперь насчитывает 748 наименований: 621 лекарственное средство, 59 препаратов инсулина, 32 комбинированных препарата и 36 медицинских изделий, в том числе и тест-полоски для глюкометров.

Среди новых препаратов будут для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и болезней дыхательной системы.

Новые правила выдачи больничных

С 1 апреля 2026 года вступает в силу закон №4683-IX, который существенно меняет правила выдачи и проверки больничных. Теперь за этим процессом устанавливают усиленный контроль: Пенсионный фонд Украины получает право проверять обоснованность больничных и привлекать для этого независимых врачей. Если больничный признают необоснованным - деньги могут взыскать с медучреждения или врача, а выплаты приостановить.

Все документы теперь должны быть электронными. Бумажные больничные допускаются лишь в исключительных случаях, когда оформить электронный невозможно. Эта норма действует до окончания военного положения и еще три месяца после него. В свою очередь медучреждения также получили право оспаривать решения как через суд, так и в досудебном порядке.

