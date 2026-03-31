Это средство стоит копейки, а результат лучше, чем от магазинной "химии".

Трубы забиваются почти у всех, и далеко не всегда в этом виноваты сами жильцы квартиры. Может такое быть, что недобросовестные соседи смывают в унитаз все подряд, а страдают потом все остальные. Узнайте, чем можно пробить засор в туалете быстро и эффективно без дорогостоящих химических средств.

Как удалить засор в туалете - что нужно засыпать в унитаз

Органические остатки, жировые отложения и мелкие частицы разных предметов - причина, почему образовывается засор в туалете - как прочистить его в таком случае, знает не каждый. Первая мысль - взять в руки вантуз, вторая - трос, третья - звонить сантехнику. Однако далеко не всегда ситуация требует таких крайних мер, особенно не стоит вооружаться сантехническими инструментами, если вы не умеете с ними обращаться.

Как оказалось, устранить засор в туалете можно с помощью подручных средств, которые иногда гораздо более эффективны, чем разрекламированная магазинная "химия". Таким чудо-порошком стала обыкновенная поваренная соль, и она есть на кухне любой хозяйки. Кристаллы обладают мягким абразивным эффектом и, попадая в слив, механически "счищают" отходы с труб, именно поэтому ее можно использовать не только в туалете, но и в ванной, и на кухне - для чистки слива.

К тому же, соль не только "знает", как устранить засор в туалете, но и способна немного дезинфицировать пространство, убивая некоторые бактерии. Вы удивитесь, но если попробуете несколько раз засыпать кристаллы прямо в унитаз, заметите, что в туалете стало пахнуть гораздо приятнее. Ни одной хозяйке не повредит знать, что делать, если в туалете засор, потому что прямо у вас на кухне находится мощное оружие против такой проблемы, позволяющее справиться самостоятельно.

Достаточно всыпать одну-две столовых ложки поваренной соли прямо в унитаз, затем вылить литр горячей воды (но не кипятка) и оставить на 10-15 минут. Этого времени хватит, чтобы кристаллы начали действовать и растворили все отложения, из-за которых и появилась "пробка". По истечение времени вам останется лишь нажать на кнопку смыва и потом использовать унитаз по назначению.

ВАЖНО: поваренная соль будет эффективной, только если вы заметили, что унитаз начал плохо смывать и сразу же принялись решать проблему. В случае, когда вода уже "стоит" и вообще никуда не девается, такой метод не поможет - скорее всего, засор серьезный и плотный, и придется вызывать сантехника.

Также стоит учитывать, что соль хороша в целях профилактики засоров, поэтому вы смело можете 1-2 раза в неделю засыпать ее сразу и в слив, и в унитаз, прочищая систему - тогда риск столкнуться с засорами снизится в разы.

