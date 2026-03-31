Союзники попросили Украину сократить удары по российской нефти, - Зеленский

Это связано с энергетическим кризисом в мире.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что некоторые союзники Украины направили Киеву "сигналы" о возможности сокращения атак на российский нефтяной сектор на большие расстояния из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Об этом он сказал во время общения с журналистами в чате WhatsApp, передает Reuters.

По словам главы государства, Украина готова ответить взаимностью, если РФ прекратит атаковать украинскую энергетическую систему. Также он подчеркнул, что Киев готов к пасхальному перемирию.

"В последнее время, в связи с таким серьезным глобальным энергетическим кризисом, мы действительно получили сигналы от некоторых наших партнеров о том, как уменьшить наши меры в нефтяной и энергетической отраслях Российской Федерации", - сказал Зеленский.

В то же время источник Reuters сообщил, что американские чиновники передали это сообщение своим украинским коллегам в рамках постоянных переговоров, подчеркнув, что первые "сигналы", скорее всего, поступили из Москвы.

В свою очередь, вернувшись из визита на Ближний Восток, Зеленский сказал, что достиг договоренности с некоторыми странами региона о предоставлении энергетической помощи Украине.

В частности, он достиг соглашения о поставках дизельного топлива в Украину в течение года, которое важно для работы ВСУ и сельскохозяйственного сектора страны, являющегося основой экономики.

Атаки на российскую нефть - последние новости

Ранее СМИ сообщали, что украинские дроны разрушили почти половину экспортных мощностей нефти РФ. По словам журналистов, если из-за войны США в Иране российский президент Владимир Путин рассчитывал на огромную неожиданную прибыль, то эти надежды могут буквально развеяться, как дым.

"Удары беспилотников со стороны Украины также заставляют Москву отказаться от приоритетности некоторых видов экспорта и защищать потребителей, которые и без того страдают от высокой инфляции", – пишет издание Fortune.

Также CNN писал, что дроны ВСУ парализовали нефтеперерабатывающие заводы противника. Отмечается, что только за последний месяц было совершено 10 масштабных налетов на российские объекты, некоторые из которых расположены глубоко в тылу.

В то же время российские СМИ сообщили, что из-за ударов российское правительство готовится ввести запрет на экспорт бензина, который должен вступить в силу со следующей среды.

