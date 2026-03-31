Война в Иране выявила фатальный пробел в обороне Турции, – Forbes

Анкара делает ставку на собственные разработки и западные технологии, оставляя российские системы "за бортом".

Война с Ираном указала на серьезные недостатки в противовоздушной обороне Турции, несмотря на то, что страна активно наращивает свою военную мощь и создает новые системы вооружения, сообщает Forbes.

Известно, что Анкара в настоящее время обладает третьим по величине парком истребителей F-16 в мире и недавно заказала 56 самолетов Eurofighter Typhoon. Параллельно с этим страна работает над национальной системой "Стальной купол", которая базируется на отечественных разработках.

Генеральный директор производителя ракет "Рокетсан" Мурат Икинчи в комментарии для агентства "Анадолу" высоко оценил этот проект.

"Могу сказать, что мы работаем над тем, чтобы он мог удовлетворить все потребности нашей страны в сфере противовоздушной обороны", – сказал он.

Однако, по мнению экспертов, несмотря на успехи ракет "Хисар" и "Сипер", "Стальной купол" все еще не может заменить американские системы Patriot PAC-3 или THAAD, когда речь идет о борьбе с баллистическими ракетами.

Российские С-400, которые Турция приобрела в 2019 году, не только не решают эту проблему, но и стали препятствием для получения американских истребителей пятого поколения.

По имеющимся данным, российские комплексы большой дальности даже не планируют использовать.

Более того, при отражении реальных угроз в марте этого года турецкое Минобороны отдало предпочтение системам НАТО, а не российским разработкам. Как отмечается в публикации, С-400 продемонстрировали низкую эффективность против баллистики во время войны в Украине, что подталкивает Анкару к переговорам с США.

По информации источника, Турция может вернуть ракеты России, чтобы расчистить путь к покупке 40 самолетов F-35 и современных систем Patriot или THAAD.

Ранее УНИАН писал, что страны Персидского залива почти исчерпали свои запасы ракет для систем ПВО Patriot из-за массированных атак Ирана. За время конфликта они использовали до 85% имеющихся перехватчиков, что заставило их переходить на более дешевые и менее эффективные средства защиты. В то же время восстановление запасов затрудняется ограниченным производством и высоким спросом.

Добавим, что Владимир Зеленский заявил – Киев готов помочь партнерам в разблокировании Ормузского пролива, который является критически важным для мировых поставок нефти. Он отметил, что Украина уже обсуждала этот вопрос со странами региона и делится своим опытом функционирования Черноморского коридора.

