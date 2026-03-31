Артистка также рассказала, из-за чего набирает килограммы.

Известная украинская певица Оля Цибульская рассекретила свой вес.

В интервью Славе Демину артистка подчеркнула, что принимает себя такой, какая есть, однако на сцене ей работать легче, когда вес меньше. Поэтому сейчас она пытается похудеть.

"Вес - это вечная жизненная история каждой девушки. Это даже не о том, нравиться ли себе или о неуверенности, а о том, что физически тяжелее. На сцене два часа петь вживую и танцевать, когда ты весишь 68 кг, как я сейчас, тяжелее, чем когда ты весишь 55 кг. На фоне стресса и постоянных перееданий эти килограммы то прибавляются, то убавляются. Я не курю, не употребляю алкоголь, а заедаю борщом свои переживания. Я сейчас хожу в зал, делаю процедуры и мне нравится мое тело", – подчеркнула Цибульская.

Оля добавила, что получала предложения от клиник по поводу пластических операций. Однако, по словам певицы, она против любых хирургических вмешательств.

"Ко мне недавно приходила клиника пластической хирургии. Они уже переоперировали, перешили половину шоу-бизнеса и предлагали мне что-то перешить или отрезать. Я сказала, что мне это неинтересно, по крайней мере сейчас. Я не вижу в этом необходимости, хотя не осуждаю людей, которые на это решаются. Я хотела бы взрослеть естественно", – отметила певица.

