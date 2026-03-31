В Киеве потеплеет аж до +18°: когда наступит весенняя теплота (график)

В ближайшие дни будет дождить, но температура постепенно повысится.

В конце марта и начале апреля в Киеве будет переменчивая погода с дождями и постепенным повышением температуры. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"31 марта – 4 апреля в Киевской области и в городе Киеве ожидается переменная погода, богатая дождями", – говорят синоптики.

По их данным, циклон принесет в столицу облачное небо и дожди различной интенсивности. 31 марта и 1 апреля осадки будут умеренными, а в дальнейшем – уже небольшими. Циклон будет перемещаться из Крыма сначала в северном направлении, с 2 апреля будет уходить на северо-восток, теряя свою активность, поэтому и дождей станет меньше.

По Киевской области ночью будет +5°...+10°, днем +11°...+16°, а 3-4 апреля за счет прояснений на пару градусов меньше ночью, но больше днем. В Киеве ночью +7°...+9°, днем +13°...+15°, а 3-4 апреля потеплеет до +18°.

Погода в Киеве - прогноз на 31 марта

В конце марта в Киевской области ожидается облачная погода, временами будут идти дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр. Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура в Киевской области составит +11°...+16°, а в самом Киеве столбики термометров покажут +13°...+15°.

