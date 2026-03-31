Трамп готов закончить войну против Ирана без открытия Ормузского пролива, - WSJ

Вместо пролива Трамп решил разгромить иранский флот и ракетный потенциал.

США готовы прекратить войну против Ирана, даже если Ормузский пролив останется заблокированным.

Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Издание отметило, что в администрации Трампа пришли к выводу, что попытка силового разблокирования пролива может сильно затянуть войну и выйти за установленные сроки в 4-6 недель.

Поэтому Трамп решил сосредоточиться на ключевых военных целях, среди которых, по данным WSJ, ослабление иранского флота и уменьшение ракетного потенциала. После реализации этих целей Белый дом планирует свернуть операцию против Ирана.

В то же время в администрации Трампа рассчитывают добиться открытия пролива дипломатическим путем, а точнее – путем давления на Тегеран.

В случае отсутствия результата США планируют переложить ответственность за разблокирование Ормузского пролива на союзников, написало издание.

По данным WSJ, Вашингтон намерен оказывать давление также и на европейские столицы и страны Персидского залива, чтобы они взяли на себя ответственность за открытие Ормузского пролива.

Ситуация на Ближнем Востоке

Ормузский пролив – это ключевой путь для мирового экспорта нефти. Он соединяет ведущих производителей нефти в Персидском заливе, в частности Саудовскую Аравию, Иран, Ирак и Объединенные Арабские Эмираты, с Оманским заливом и Аравийским морем.

До войны в Иране через пролив ежедневно транспортировалась пятая часть мировых потребностей в нефти. После начала ударов со стороны США и Израиля Иран пригрозил атаковать любые суда, которые попытаются пересечь пролив.

Вчера президент Владимир Зеленский заявил, что Украина обсудила с арабскими странами возможность помощи украинской стороны в разблокировании Ормузского пролива.

"Мы поднимали этот вопрос, потому что он болезненный и актуальный для всего мира, ведь существует энергетический кризис", – прокомментировал глава государства.

