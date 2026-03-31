Трамп не видит другого способа остановить Путина, кроме как отдать Донбасс, - Зеленский

Президент выразил недоумение таким подходом, поскольку считает, что не Украина должна платить за прекращение войны, ведь не она является агрессором

Администрация президента США Дональда Трампа не видит другого способа закончить войну в Украине, кроме как отдать весь Донбасс России.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский изданию Axios. Издание отметило, что Зеленский обеспокоен тем, что после окончания войны с Ираном администрация Трампа возобновит давление на Киев с целью отдать Донбасс России, чтобы прекратить войну:

"Они хотят закончить войну. Меня беспокоит то, что они видят только один способ это сделать. Я уверен, что Трамп и его команда хотят закончить войну. Но почему мы должны за это платить? Мы не агрессоры. Они не видят другого способа остановить Путина, кроме как вывести украинские войска с нашей территории. Меня беспокоит то, что никто на самом деле не ценит опасность такого решения для нашей безопасности".

При этом власти Украины и Европы обеспокоены ослаблением давления администрации Трампа на Россию.

Издание отметило, что поскольку США полностью сосредоточены на Иране, прогресса в переговорах по Украине не наблюдается. Издание напомнило, что 10 дней назад высокопоставленная украинская делегация встретилась со спецпосланниками президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Майами, но это ни к чему не привело.

О войне в Иране

Затяжная война в Иране будет очень полезна для России и очень вредна для Украины. Украинский президент рассказал, что сейчас экономика России получает много денег благодаря росту цен на нефть и ослаблению санкций США.

Зеленский выразил уверенность, что Россия хочет затяжной войны, поскольку у нее есть выгода:

"США сосредоточены на Ближнем Востоке и могут сократить военную помощь Украине. Санкции частично сняты. Я вижу только выгоду для России от продолжения войны с Ираном".

При этом он отметил, что на Украине затяжная война в Иране скажется не лучшим образом. В частности, такое положение дел может помешать Украине получить вооружение:

"Меня это не просто беспокоит, я уверен, что у нас будут такие проблемы. Абсолютно".

О помощи России Ирану

Зеленский заявил, что Украина предоставила странам Персидского залива доказательства того, что Россия передала иранцам спутниковые снимки американских и европейских военных баз в Саудовской Аравии, Катарее, Иордании и ОАЭ.

Зеленский сказал, что Россия получала аналогичные снимки перед нанесением авиаударов по Украине, поэтому он предполагает, что Россия помогает Ирану в наведении на цель.

"Россия напрямую поддерживает Иран, на 100%. Тот же формат обмена спутниковыми снимками, что и в случае с Украиной", - сказал глава украинского государства.

Зеленский добавил, что россияне поделились с Ираном своим оперативным опытом войны против Украины, например, как проводить атаки ближнего радиуса действия с использованием беспилотников FPV.

Об отношениях с Израилем

Издание отметило, что во время своего ближневосточного турне Зеленский не посетил Израиль. Он сказал, что многие страны обращались к Украине за помощью после начала войны в Иране, но не Израиль.

Зеленский заявил, что не разговаривал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху 2 года, и что "Израилю решать", хочет ли он сотрудничать с Украиной.

"У нас есть то, что ему нужно, и у него есть то, что нужно нам… у нас большой дефицит в области противовоздушной обороны. Но у нас есть то, чего нет у Израиля, и мы готовы к этому диалогу".

Переговоры об окончании войны в Украине

Переговоры между РФ, Украиной и США застопорились с началом войны в Иране. Хотя 26 марта пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что РФ якобы заинтересована в дипломатическом урегулировании конфликта с Украиной, однако посетовал, что основные вопросы до сих пор остаются несогласованными.

Пр этом 21 марта издание Би-би-си выпустило заметку о том, что Иран на самом деле ни при чем и мирные переговоры начали буксовать еще до него и на то было несколько важных причин. В целом же формат переговоров в нынешнем виде вряд ли приведет к концу войны в Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: