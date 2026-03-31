Разведенные люди рассказали о ссоре, которая разрушила их брак

У некоторых последняя серьезная ссора была связана с деньгами, а другие поняли, что у них разные взгляды на воспитание детей.

Развод часто происходит не без скрытого гнева и напряжения, которые накапливались в течение длительного времени. У большинства пар довольно долго продолжаются различные ссоры, пока одна из них не становится последней каплей.

Ресурс HuffPost пообщался с разведенными людьми о том, какая же ссора положила конец их браку. Ответы были очень разными.

Ссора из-за терапии

Николь Лавери рассказала, что ее последняя ссора с мужем произошла во время семейной терапии. По ее словам, ее партнер был разочарован ее горячим выступлением перед третьей стороной, тогда как женщина не понимала его отказа попытаться увидеть ее точку зрения.

"Мы достигли этой крайней точки и уже никогда не смогли оправиться от этого, просто потому что в разгаре ссоры наши вербальные и невербальные сигналы свидетельствовали о полном отсутствии уважения друг к другу. Любовь исчезла, а сама лишь терпимость друг к другу держалась на волоске. Для меня эта ссора была очень метафоричной", – добавила женщина.

Ссора из-за обеда

Кайл Б. говорит, что в его семье деньги всегда были болезненной темой. Жена оставалась дома с детьми, а он работал. Но в конце концов мужчина стал замечать, что задолженность по кредитке только росла.

"Как обед на одну персону может стоить так дорого?" – спросил я однажды. Она ответила, что это был не только ее обед, но и за друга. "Кто это был?" – спросил я. "Друг, а это имеет значение?". Тогда я потерял самоконтроль. Разговор быстро перерос в обвинения и угрозы, которые внезапно закончились тем, что мы заговорили о разводе. Тогда она схватила ключи, сумочку и уехала со двора. Следующие четыре месяца были вихрем визитов к адвокатам, юридических документов, судебных заседаний и нескольких неудачных попыток примирения", – поделился мужчина.

Впоследствии выяснилось, что "друг" стал новым избранником бывшей жены. Об этом мужчина узнал от детей.

Ссора из-за Парижа

Другая пара поссорилась из-за того, что не смогла попасть в Лувр. Женщина не проверила время работы музея и осталась виноватой.

"Мы с мужем приехали в Париж на длинные выходные, и, поскольку он там никогда не был, у него был список достопримечательностей, которые он должен был обязательно увидеть. Каждый день казался мне квестом, где нужно было собирать очки для какой-то загадочной игры, в которую я не хотела играть. Уже в конце первого дня у меня на ногах появились мозоли. Я хотела расслабиться в кафе, попить эспрессо и целый день наблюдать за людьми. Но мой муж не пил кофе. И когда стало ясно, что он пропустит Лувр, он стал еще более непреклонен в отношении своего списка", – вспоминает Тэмми Летерер.

По ее словам, то, что произошло, было не столько ссорой, сколько ощущением, что "нас" больше нет.

Ссора из-за телефона

Последняя серьезная ссора в браке Шери Моррис произошла из-за телефона. Муж отобрал у нее устройство и отказался отдавать. Женщина поняла, что больше не хочет терпеть попытки ее контролировать.

"В тот момент стало ясно, что неуверенность моего мужа в нашей привязанности и мое нежелание постоянно уверять его в этом положат конец нашему 18-летнему браку. Это ужасно грустно, и для нас и наших детей это означало огромные потери во многих аспектах, но когда супруги не развиваются вместе, очень трудно восстановить связь, как бы ты ни старался", – добавила она.

Ссора, которая повторялась десятки раз

Последняя большая ссора в браке Джеки Пилософ была такой же, как и предыдущие 50 раз. По ее словам, проблема брака заключалась в том, что партнеры не умели эффективно общаться. Между ними не было ни доверия, ни уважения.

"На мой взгляд, этот семилетний брак никогда не имел шансов на успех, потому что ситуация казалась безнадежной. Было просто слишком много проблем и нежелания обращаться за помощью – как по отдельности, так и как супруги. Я имею в виду настоящую помощь. Мы попробовали семейную терапию, но это было лишь верхушкой айсберга, и я думаю, что мы оба чувствовали, что лучше прекратить это как можно раньше", – рассказала Пилософ.

Спор о расходах

По словам Сьюзи Мур, ее последняя ссора с бывшим мужем не была чем-то новым. Они снова спорили о деньгах.

Мур вспоминает, что ее партнер любил азартные игры и покупал вещи, которые они не могли себе позволить, чтобы имитировать успех. Она же любит экономить, и пара просто никогда не могла найти общий язык в вопросах финансов.

Ссора о воспитании детей

Брак Кэрол Шаффер был разрушен из-за ссоры по поводу воспитания детей. Маленькая дочь пары пыталась слезть со стула, но в конце концов он, как и тарелка, упал.

"Мой муж мгновенно вскочил и накричал на нашу двухлетнюю дочь, а затем быстро дал ей пощечину. Она расплакалась. Сначала я была ошеломлена, не в силах пошевелиться. В тот момент, когда это произошло, я на мгновение подумала, что он собирается ее утешить и сказать, что все будет хорошо. Но он этого не сделал", – вспоминает Кэрол.

Она отметила, что у них с самого начала были очень разные взгляды на то, как воспитывать детей.

Ранее психологи назвали четыре ключевых предвестника развода. Одним из них, по мнению специалистов, является отстраненность.

Вас также могут заинтересовать новости: