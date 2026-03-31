Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 4 мая 2026 года. По закону на службу призывают военнообязанных от 25 до 60 лет, однако те, кто старше, тоже могут пойти в армию, если сами того хотят - для них действует отдельный механизм. Рассказываем, как заключить Контракт 60+ - условия, куда отправляют служить, а также в каких случаях откажут.
Кто может заключить контракт ВСУ после 60 лет
В Украине граждан старше 60 лет могут мобилизовать исключительно по их собственному желанию. В 2025 году был принят закон №4539-IX (так называемый закон о Контракте 60+), который разрешил тем, кому перевалило за 60 лет, идти служить по контракту - но только при условии годности к военной службе.
Такой контракт заключается сроком на один год, есть возможность продлить его еще на год - и так далее в пределах срока действия военного положения. То есть, фактически человек может служить достаточно долго, пока ему позволяет здоровье.
Куда отправляют служить мужчин старше 60-ти? Пойти на службу они могут в любой род войск - это могут быть как боевые, так и небоевые должности. Главное условие - это нужно получить письменное согласие от командира воинской части. В этом письме указывается конкретная должность, и претендент заранее понимает, чем именно ему придется заниматься.
Как подписать Контракт 60+ ВСУ
Чтобы подписать Контракт 60+, нужно действовать по следующему алгоритму:
- получить письмо-согласие от командира воинской части, где планируется служба, для офицеров требуется ещё и согласование Генерального штаба ВСУ;
- обратиться с этим письмом и письменным заявлением в ТЦК и СП по месту жительства или пребывания, или же можно отправить документы по почте;
- пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) - она определяет пригодность к военной службе;
- после прохождения ВВК - прибыть в воинскую часть и подписать контракт.
Гарантированный срок службы на указанной в контракте должности - шесть месяцев. После этого человека могут перевести на другую должность, хотя по его желанию это можно сделать и раньше - при согласовании с командиром.
После заключения контракта предусмотрен двухмесячный испытательный срок. Если человек его не походит, контракт расторгают.
Также отказать в подписании контракта могут в таких случаях:
- если комиссия признает человека негодным;
- если командир воинской части не даст письменного согласия.
Расторгнуть контракт досрочно можно по тем же основаниям, что и любой другой контракт с ВСУ. Среди них - признание негодным к службе по состоянию здоровья или установление инвалидности, семейные обстоятельства, вступление в силу обвинительного приговора суда, сокращение штата в воинской части.