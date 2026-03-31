Масштабы поражают: стало известно, сколько дронов и ракет выпустил Иран по Ближнему Востоку

За время войны наиболее массированным атакам подвергались Объединенные Арабские Эмираты.

США и Израиль начали свои операции "Эпическая ярость" и "Рев Льва" утром 28 февраля. После этого Иран начал наносить массированные удары по Израилю, американским военным базам и другим странам региона.

В целом под массированные атаки попали Израиль, Ирак, Кувейт, Бахрейн, Катар, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Иордания. Поэтому возникает вопрос, сколько дронов, баллистических и крылатых ракет против этих стран успел использовать Иран за 31 день, выясняли в Defense Express.

"Важно, что в расчет мы будем брать только официальные данные, которые публикуют не во всех странах. Так, Израиль, Ирак, Катар и Иордания не публикуют официальных данных о перехватах или попаданиях, лишь отмечая факт атаки", - уточнили в материале.

Видео дня

По словам аналитиков, по состоянию на 30 марта среди стран, публикующих данные о перехватах и попаданиях, наиболее массированным атакам подвергались Объединенные Арабские Эмираты. С 28 февраля по стране было выпущено 1941 беспилотник, 15 крылатых и 425 баллистических ракет.

"Далее по количеству идет Кувейт, по которому, согласно официальной статистике, было выпущено 616 беспилотников, 2 крылатые ракеты и 307 баллистических ракет. Далее следует Саудовская Аравия с как минимум 764 беспилотниками, 8 крылатыми ракетами и 63 баллистическими ракетами", - добавляют в Defense Express.

Замыкает этот список Бахрейн, где, по официальной информации, было применено 398 дронов и 182 баллистические ракеты. Также эксперты не обошли вниманием последние известные данные по Катару и Иордании.

"Так, по последним известным данным по состоянию на 1 марта, против Катара было применено 12 дронов и 65 баллистических ракет. А по Иордании, по последним имеющимся официальным данным по состоянию на вечер 28 февраля, было применено 36 дронов и 13 баллистических ракет", - отмечается в материале.

Таким образом, в целом по ОАЭ, Кувейту, Бахрейну, Саудовской Аравии, Катару и Иордании, по официальным данным, было применено не менее 3767 беспилотников, 25 крылатых ракет и 1055 баллистических ракет.

"И это при том, что в Катаре и Иордании эти данные почти месячной давности, и сейчас эти цифры значительно выше. К тому же в этих подсчетах не учтены Турция, Кипр, Оман, Ирак, США (защищающие собственные военные базы в регионе) и Израиль, по которым еще были применены сотни баллистических ракет и беспилотников", - подчеркнули в публикации.

Поэтому реальное количество использованных Ираном ракет и дронов будет значительно больше. Скорее всего, точно определить количество примененных средств можно будет только после полного окончания боевых действий, что произойдет не скоро, говорят аналитики.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Вас также могут заинтересовать новости: