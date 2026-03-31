Пять ног и три уха: возле Чернобыля зафиксировали 'мутанта' (фото)

В фотоловушку попали два животных, которые случайно оказались под определенным углом к объективу.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике в кадр попало необычное "существо" с двумя головами и пятью ногами – на самом деле, это не мутант, а своего рода оптическая иллюзия.

Как пояснили исследователи заповедника, в фотоловушку попали два лося. Просто животные случайно оказались под определенным углом к объективу, что превратило их в нечто фантастическое.

"Две головы, пять ног, три уха – тот момент, когда фотоловушка ловит не лосей, а головоломку. Хейтеры скажут: "чернобыльские мутанты"?! Нет, лишь идеальный тайминг и немного магии перспективы", – говорится в сообщении.

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике обитает птица под названием слуква (вальдшнеп). Этот типичный обитатель местных лесов хорошо приспособлен к жизни на суше, что отличает его от большинства других куликов. У него относительно короткие конечности, и он ведет преимущественно скрытный образ жизни. По словам исследователей, благодаря маскировочному оперению птица почти незаметна среди лесной подстилки. Именно эта особенность помогает ему избегать хищников и оставаться незамеченным.

Однажды на территории заповедника заметили серую сову, притаившуюся в заброшенном здании. Таинственную птицу удалось запечатлеть на фото, когда она сидела на гнилой оконной раме. В кадр также попала табличка с адресом "ул. Ковпака, 35" населенного пункта в зоне отчуждения. До аварии на Чернобыльской АЭС здесь кипела жизнь, а сейчас – дикая природа.

