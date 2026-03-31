США перебрасывают тысячи своих десантников на Ближний Восток - Reuters

Пока неизвестно, где именно будут дислоцированы эти солдаты.

Тысячи военных из элитной 82-й воздушно-десантной дивизии армии США начали прибывать на Ближний Восток. Об этом сообщили Reuters два американских чиновника.

Это происходит в то время, как президент США Дональд Трамп обдумывает свои следующие шаги в войне против Ирана.

Десантники, базирующиеся в Форт-Брегге, штат Северная Каролина, присоединятся к тысячам дополнительных моряков, морских пехотинцев и сил специальных операций, которые были отправлены в этот регион. В течение выходных на Ближний Восток прибыло около 2 500 морских пехотинцев.

Чиновники, которые говорили с журналистами анонимно, не указали конкретно, где именно будут развернуты солдаты, однако такой шаг был ожидаем.

"Дополнительные военные включают подразделения штаба 82-й воздушно-десантной дивизии, некоторые подразделения логистики и другой поддержки, а также одну боевую бригаду. Решение об отправке войск в Иран еще не принято, но они будут наращивать потенциал для возможных будущих операций в регионе", - цитирует Reuters одного из чиновников.

Отмечается, что такие военные могут быть задействованы для нескольких целей в войне с Ираном, в частности для попытки захвата острова Харк, который является центром 90% экспорта нефти из Ирана.

В издании подчеркнули, что любое использование американских сухопутных войск может представлять серьезные политические риски для Трампа, учитывая низкую поддержку американской общественности в отношении кампании в Иране и собственные предвыборные обещания президента США избежать втягивания страны в новые конфликты на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке - последние новости

Ранее Bloomberg сообщал, что страны Персидского залива почти исчерпали запасы Patriot. Речь идет как минимум о 2400 ракетах типов PAC-3 и GEM-T из примерно 2800, которые находились на вооружении до начала боевых действий.

"Без активной поддержки США у большинства стран не осталось бы ничего, чем можно было бы защититься от иранских ракет", - сказала Келли Гриеко, старший научный сотрудник Центра Стимсона.

В то же время The Hill писал, что Иран ответит на попытку Трампа захватить ключевой маршрут экспорта нефти. В частности, журналисты назвали четыре сценария действий Ирана, если президент США Дональд Трамп все же решится на такой шаг.

"Вы увидите определенное сопротивление на земле, настоящий огонь из оружия. Они также установили там засады, и когда американские войска отправятся туда, их будет ждать немало самодельных взрывных устройств и других сюрпризов, потому что иранцы считают, что как только США попытаются захватить это место, то они не смогут в ближайшее время возобновить добычу, и это может привести к жертвам для США и политическим проблемам для Трампа", - рассказал Брайан Кларк, старший научный сотрудник Института Хадсона.

