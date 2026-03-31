Согласно украинскому законодательству, лицам с инвалидностью полагается помощь от государства. Она включает некоторые льготы, компенсацию стоимости лекарств и государственные выплаты. Обычно таким людям назначается пенсия по инвалидности. Для ее получения нужно иметь определенное количество лет страхового стажа.
Однако у лиц с инвалидностью не всегда есть возможность оформить такой вид помощи. Бывает, что стажа не хватает, и тогда в назначении выплат откажут. Для таких случаев существует социальная пенсия, которая выплачивается органами соцзащиты.
Чем отличается социальная пенсия по инвалидности от страховой пенсии по инвалидности
Людям, которым установлена инвалидность, могут выплачивать страховую пенсию от Пенсионного фонда. Для этого необходимо соответствовать требованиям к минимальному количеству лет стажа, которые отличаются в зависимости возраста украинца от группы заболевания. Например, если 30-летний человек имеет 3 группу, то ему нужно иметь минимум 4 года стажа.
Социальная пенсия по инвалидности в Украине отличается тем, что для нее стажа иметь не нужно. Однако сумма помощи по ней обычно получается меньше той, что была бы по страховой выплате.
Сколько платят за 2 и 3 группу инвалидности без стажа
Как сообщает Департамент социальной защиты, соцвыплаты без стажа могут получить:
- люди с инвалидностью с детства;
- дети с инвалидностью;
- лица с инвалидностью 1 группы;
- лица старше 65 лет, которые не имеют права на пенсию и являются малообеспеченными.
Если назначается такая пенсия по инвалидности, 3 группа без стажа получит помощь в размере шестидесяти процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев. В 2026 году это 60% от 2595 гривень, то есть 1557 гривень в месяц.
Для 2 группы выплата несколько выше - восемьдесят процентов от того же минимума, что составляет 2076 гривень. Наконец, 1 группа получит полную сумму прожиточного минимума, то есть 2595 гривень.
Несовершеннолетним детям инвалидностью полагается семьдесят процентов минимума, то есть 1816 гривень. А если такой ребенок остался без одного из родителей, то может получать указанную сумму одновременно с пенсией по потере кормильца.
Кроме того, лица с инвалидностью еще могут получить от государства надбавку к выплатам, если ухаживают за близким или ребенком с инвалидностью. Размер доплаты рассчитывается на основе того, какая группа заболевания у лица, что нуждается в уходе.
Как назначается социальная пенсия по инвалидности - куда обращаться
Оформить выплаты по инвалидности без стажа можно в отделении Пенсионного фонда или через сайт ПФУ, а также в Центрах предоставления административных услуг и в исполнительных органах сельских и городских советов.
Чтобы была начислена социальная пенсия по инвалидности, нужно заполнить заявление на ее оформление. Дополнительный пакет документов включает паспорт лица, свидетельство о рождении (если помощь выплачивается ребенку), декларацию о доходах, справку МСЭК об установлении инвалидности, решение суда о недееспособности и назначении опекуна (для недееспособных лиц).