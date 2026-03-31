Ученые обнаружили неожиданную деформацию в мантии Земли

В глубинах мантии Земли ученые обнаружили нечто неожиданное в одном из самых распространенных минералов. Крошечные дефекты, которые раньше считались редкими, на самом деле могут играть гораздо более важную роль в том, как наша планета медленно смещается и перемещается, пишет Daily Galaxy.

Отмечается, что в верхней мантии Земли преобладает оливин. Этот минерал изучают уже десятилетиями, но исследователи до сих пор открывают новые детали о том, как он ведет себя, когда его доводят до предела.

Ученые считали, что оливин деформируется в основном в двух направлениях, называемых "а" и "с". Третье направление, "b", в основном игнорировалось, поскольку считалось слишком редким, чтобы иметь значение.

Согласно новому исследованию, около 17% проанализированных кристаллов показали признаки деформации, связанные с направлением "b". Этого достаточно, чтобы предположить, что что-то важное упускалось из виду.

"Наши результаты указывают на то, что эти дислокации могут быть более распространенными, чем считалось ранее, что улучшает наше понимание того, как деформируется мантия Земли. На их наличие могут влиять давление, температура и уровни напряжения. Поэтому измерение дислокаций "b" в природных образцах может помочь ученым определить глубину деформации и условия, в которых она происходила", - сказал геолог из Ливерпульского университета Джон Уилер.

Чтобы обнаружить эти дефекты, ученые сначала использовали дифракцию обратно рассеянных электронов для сканирования кристаллов и обнаружения тонких изменений в их структуре. Затем они перешли к просвечивающей электронной микроскопии для более детального изучения. Этот шаг подтвердил, что в предполагаемых зонах действительно содержались дислокации "b".

По словам ученых, это открытие может помочь лучше понять, что происходит глубоко под землей.

