В Москве и Санкт-Петербурге активно развертывают средства противодействия дронам, - эксперт

У Украины сейчас есть окно возможностей, и ей нужно им воспользоваться, пока не появилась собственная баллистика.

Россияне активно развертывают в Москве и Санкт-Петербурге средства обнаружения и радиолокации для борьбы с украинскими малыми дронами. Об этом офицер воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский сказал в эфире Radio NV.

"Ленинградская и Московская области на самом деле защищены от ракет, защищены от классических систем нападения, авиации, но они не защищены от малых дронов. Именно поэтому в последнее время Россия активно развивает систему воздушного пространства. Это система, которая включает в себя большое количество разнообразных датчиков, средств радиолокации", - отметил Храпчинский.

Он уточнил, что эти системы радиолокации в основном китайские, поскольку собственные возможности РФ не позволяют выпускать большое количество средств. Китай помогает России.

Как считает эксперт, хотя россияне развертывают такую систему, в Украине сейчас есть окно возможностей, и этим нужно воспользоваться до появления собственных украинских разработок по баллистическим ракетам, чтобы уже позже пробивать баллистикой ту ПВО, которую сформируют россияне.

"Если говорить о Московском регионе, а это и Дубно, и Раменское, и Королево, где находятся основные предприятия, производящие и "Цирконы", и ракеты различного класса Х-101 и т.д. Это все Московский регион, который качественно защищен. Там понадобится баллистика для того, чтобы работать по таким объектам", - подчеркнул Храпчинский.

Он отметил, что философия ПВО существенно изменилась.

"Если раньше система противовоздушной обороны развертывалась в направлении врага, формировала отдельный круг защиты и системы раннего предупреждения, то сейчас нужно говорить о том, что даже враг использует наше воздушное пространство на малых высотах, что не позволяет обнаруживать классическими средствами радиолокации", - сказал Храпчинский.

Эксперт добавил, что в такой ситуации возникает потребность в большом количестве датчиков, звуковой и пассивной радиолокации, чтобы сформировать качественную картину того, что происходит в воздушном пространстве.

Атаки дронов на Москву – что известно

Как сообщал УНИАН, в течение марта украинские дроны несколько раз атаковали Москву. В частности, 21 марта российская противовоздушная оборона сбила над столицей 27 дронов.

В то же время военный эксперт Павел Нарожный пояснил, что систематические попытки Сил обороны атаковать Москву преследуют несколько целей, и первая из них - это доставить дискомфорт самим россиянам.

