На этой неделе холоднее всего будет на западе Украины: синоптик рассказала о дождях

В течение всей недели будет преобладать влажная воздушная масса.

Самой холодной на этой неделе будет западная часть Украины, в стране будут наблюдаться периодические дожди. Об этом в комментарии Погода УНИАН сказала синоптик Наталья Диденко, отвечая на вопрос о том, когда после похолодания с дождями на этой неделе погода в Украине снова улучшится, температура повысится, а дожди сменятся солнцем.

"Что касается текущей синоптической ситуации, похолодание не такое сильное, как ожидалось. Впрочем, температура воздуха стала значительно более сдержанной. И, например, 31 марта уже в западной части Украины максимальная дневная температура воздуха прогнозируется в пределах +4°...+9°. Это невысокая температура воздуха", – сказала она.

В Карпатах, в высокогорье, будет еще холоднее. Ночью и утром там может быть даже около нуля градусов.

В то же время на Востоке, особенно на северо-востоке, например, в Сумской области, может быть и до +16°...+19°.

Сейчас нужны дожди

"Произошла, так сказать, ротация воздушных масс: от сухой воздушной массы к влажной. И это очень хорошо. В ближайшее время погоду на большинстве территорий Украины будут определять атмосферные фронты", – отметила эксперт.

Кроме того, добавила она, будут наблюдаться периодические дожди, которые сейчас очень необходимы после первого сухого весеннего периода, когда растения нуждаются хотя бы в какой-то влаге.

Станет ли еще прохладнее - прогноз синоптика

"Снижение температуры воздуха уже произошло. Еще, возможно, будет немного ниже, но не сильно. Самой холодной будет западная часть Украины. И на протяжении всей недели будет преобладать влажная воздушная масса", – рассказала синоптик.

Да, о сильном похолодании пока речь не идет. Температура воздуха в целом будет достаточно умеренной и сдержанной.

Ухудшение погоды в Украине

Как сообщал Погода УНИАН, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в течение ближайших нескольких дней в Украине сохранится теплая погода, но в начале апреля ожидается ее постепенное ухудшение.

В частности, заметно увеличится количество осадков, особенно в южной части страны и в западных областях. Местами дожди будут интенсивными, а в Карпатском регионе ожидается также мокрый снег.

