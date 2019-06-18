Директор ГБР Труба незаконно решает, кого назначать на должности, а кого увольнять - эксперт

По мнению политического эксперта Юрия Гаврилечко, подобная ситуация сложилась по причине отсутствия в стране рабочих механизмов, которые бы позволили привлечь чиновника к ответственности за его противоправные действия.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба стал единолично решать, увольнять или назначать людей на должности в ГБР. Это противоречит закону о ГБР, а именно пункту 9 части 1 статьи 12 в привязке к части 2 статьи 12, согласно которым увольнение сотрудников должно осуществляться по согласованию с заместителями и по представлению внешней конкурсной комиссии.

Такое заявление в эфире телеканала «112 Украина» сделал политический эксперт Юрий Гаврилечко.

«После реформы правоохранительных органов Государственному бюро расследований передали достаточно много полномочий. И что мы сейчас видим? Что его руководитель – господин Труба – абсолютно самостоятельно, вопреки закону, начинает решать, назначать или не назначать людей, которые прошли конкурсную комиссию, или увольнять, не советуясь коллегиально с первым заместителем и другими заместителями», – отметил эксперт.

По его мнению, подобная ситуация сложилась по причине отсутствия в стране рабочих механизмов, которые бы позволили привлечь чиновника к ответственности за его противоправные действия.

«Не создана дисциплинарная комиссия, не созданы контролирующие органы. И оказалось, что новый орган (ГБР, – прим. ред.) стал работать почти так же, как и любое другое государственное учреждение. Хотя зарплата там достаточно высокая. Это сдерживает чиновника от неправовой деятельности? Нет, не сдерживает. А все потому, что нет обратной связи, нет ответственности перед вышестоящими органами», – подытожил Гаврилечко.