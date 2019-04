Страны мира начали поздравлять Зеленского с победой на выборах президента Украины

Страны мира начали поздравлять Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

В частности, посольство США в Украине поздравило Владимира Зеленского с победой и выразило надежду на будущее сотрудничество.

Читайте такжеЕсть "очень креативные идеи": Зеленский хочет развернуть "мощную информационную войну" на Донбассе

Об этом говорится в сообщении диппредставительства на его странице в Facebook.

«Поздравляем новоизбранного Президента Владимира Зеленского и спасибо всем, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине. Мы благодарны Президенту Петру Порошенко за усилия, которые он приложил за последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений. Мы надеемся на продолжение прочного партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским», – говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус подчеркивает, что его страна уважает выбор граждан Украины на выборах президента. Об этом глава МИД Литвы сообщил в микроблоге Twitter.

"Украина только что приняла решение относительно изменений. Мы уважаем выбор и верим, что изменения приведут к дальнейшему освобождению (территорий - УНИАН), будущих реформ, дальнейшей интеграции в евроатлантическую семью. Слишком много было вложено, слишком много было пролито крови. Украина - это Европа!" - подчеркнул Линкявичус.

#Ukraine just decided to change. We respect the choice and believe that changes will lead to further liberation, further reforms, further integration into Euro-Atlantic family. Too much was invested too much blood was shed. Украина - это Европа! #UkraineElections