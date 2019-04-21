Зеленский назвал "задачу №1" на посту президента

Зеленский говорит, что сделает все возможное для возвращения пленных домой.

Лидирующий по предварительным данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что его задача номер 1 сейчас – это возвращение пленных из РФ и с оккупированной территории домой.

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Как передает корреспондент УНИАН, об это он сообщил на пресс-конференции в своем избирательном штабе.

«Самое главное – это вернуть наших парней живыми… Для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть всех наших пленных, всех военнопленных, наших моряков – это наша задача», - заявил он.

Также он сообщил, что общался с родителями военнопленных. «Знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть – наших ребят домой. Это приоритетная задача», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, согласно окончательным данным Национального экзит-пола за Зеленского проголосовали 73%, за Петра Порошенко - 25,5%.