В Киеве похоронили экс-регионала Михаила Чечетова (фоторепортаж)

На похороны пришли Юрий Бойко, Александр Ефремов, Александр Попов, Михаил Добкин и другие политики времен президентства Виктора Януковича, передает Громадське ТВ.

Также на церемонии видели экс-ректора Национального университета налоговой службы Петра Мельника.

Напомним, 20 февраля в Генпрокуратуре заявили о вручении Чечетову сообщения о подозрении в злоупотреблении властью и служебном подлоге во время принятия диктаторских законов 16 января 2014 года. Чечетову сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением при отягчающих обстоятельствах), ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) УК Украины.

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21 февраля Печерский райсуд Киева по ходатайству следователя Генпрокуратуры вынес решение об избрании Чечетову меры пресечения в виде содержания под стражей с одновременным определением размера залога 4 млн 990 тыс. грн.

23 февраля за Чечетова был внесен залог и он был освобожден из-под стражи.

28 февраля Чечетов выпрыгнул из окна своей квартиры с 17-го этажа. Перед смертью Чечетов оставил записку, в которой, в частности, написано: "Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно. М. Чечетов".

Также УНИАН сообщал, что дело о смерти Чечетова открыли по статье "умышленное убийство".